Manchmal geht es nach guter alter Väter Sitte besser, dachte sich die Feuerwehr in Korntal-Münchingen – und bekämpfte einen Brand eher unkonventionell.
20.02.2026 - 11:11 Uhr
In alten Filmen sieht man sie noch: die Spritzenwagen, mit denen tapfere Feuerwehrmänner zur Brandbekämpfung anrücken. Die mit Wasser gefüllten Eimer werden dann von Hand zu Hand weitergereicht. Kein Vergleich zur heutigen Zeit, in der hochmoderne Löschfahrzeuge mehrere tausend Liter Wasser und eine leistungsfähige Pumpe an Bord haben.