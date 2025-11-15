Seit bei Regenfällen ein Baum auf die Straße gestürzt ist, ist die Zufahrt zum Restaurant gesperrt. Der Inhaber droht, sein Lokal zu schließen, wenn die Stadt nichts unternimmt.
15.11.2025 - 05:00 Uhr
Es ist ein gewöhnlicher Mittwochnachmittag. Jack Khano steht allein in seinem Restaurant „GiG – Genuss im Grünen“ in Ludwigsburg-Hoheneck. Gäste? Fehlanzeige. „Ich habe zu meinen Mitarbeitern gesagt: Bleibt zu Hause, ich mache das selbst, weil ich weiß, es kommt eh keiner.“ Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits fünf Stunden geöffnet. Normalerweise, erzählt Khano, habe er zu diesem Zeitpunkt schon zehn bis 15 Tische mit Gästen.