Abenteuer auf vier Pfoten: Ein 16-jähriger Jack Russell Terrier sorgt in einer Regionalbahn für Aufsehen. Wie die Bundespolizei für eine Vereinigung sorgt.

dpa/lsw 30.12.2025 - 18:35 Uhr

In Weil am Rhein verschwunden, im rund 70 Kilometer entfernten Freiburg entdeckt: Die Bundespolizei hat einen Hund in einer Regionalbahn im Freiburger Hauptbahnhof gefunden. Die Beamten übergaben das Tier später der Besitzerin. Der 16 Jahre alte Jack Russell Terrier hatte sich von der Wohnung in der Nähe des Haltepunktes Haltingen in die Bahn in Richtung Norden verirrt, wie die Bundespolizei mitteilte.