Ein äußerst ungewöhnlicher Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in Beihingen, einem Ortsteil von Freiberg am Neckar, abgespielt. Ein Sattelauflieger war während der Fahrt von der Sattelplatte gerutscht und hatte eine Art Kettenreaktion in Gang gesetzt, die unter anderem zu einem beschädigten Auto und einer Sperrung führte.

„Aneinanderkettung von Zusammenhängen“ Selbst eine Polizeisprecherin erklärte, dass ihr ein solcher Unfallhergang bislang noch nicht untergekommen sei: Ein 34-Jähriger war gegen 13.50 Uhr mit einem Sattelzug die Benninger Straße entlanggefahren, als plötzlich der Sattelauflieger von der Sattelplatte, über die er mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, nach rechts in Richtung eines Gebäudes wegrutschte. Dabei bog der Auflieger in einer „Aneinanderkettung von Zusammenhängen“ einen am Straßenrand stehenden Laternenmast um, der wiederum gegen das Heck eines in einer Hofeinfahrt stehenden VW prallte.

Aktuell sitzt der vordere Teil des Aufliegers, der vom Zugfahrzeug gerutscht ist, nun auf dem Gehweg auf. Die Bergung des Sattelaufliegers läuft derzeit noch. Die Benninger Straße ist im Einmündungsbereich zur Mundelsheimer Straße bis auf weiteres gesperrt. Ursache für den Unfall war wohl ein technischer Defekt. Der Schaden beläuft sich bislang auf rund 15.000 Euro.