Ein ungewöhnlicher Unfall sorgt aktuell für eine Sperrung in Beihingen (Kreis Ludwigsburg). Während der Fahrt war der Auflieger eines Sattelzugs plötzlich abgerutscht.
20.05.2026 - 15:57 Uhr
Ein äußerst ungewöhnlicher Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in Beihingen, einem Ortsteil von Freiberg am Neckar, abgespielt. Ein Sattelauflieger war während der Fahrt von der Sattelplatte gerutscht und hatte eine Art Kettenreaktion in Gang gesetzt, die unter anderem zu einem beschädigten Auto und einer Sperrung führte.