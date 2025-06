Eine 56-jährige ortsunkundige Frau hat mit ihrem Auto die Stufen zwischen Leo-Center und Volkshochschule in Richtung Neuköllner Straße genommen – und blieb stecken.

Nathalie Mainka 17.06.2025 - 13:56 Uhr

Wie kommt denn nur das Auto auf die Treppe zwischen Volkshochschule und Leo-Center? Das hatten sich am Montag wohl einige verwunderte Passanten in Leonberg gefragt, die auf dem autofreien Platz zwischen Volkshochschule, Hochhäusern und Leonberg zu Fuß unterwegs waren. Zu diesem mehr als kuriosen Unfall – wohl eher Missgeschick – wurde die Polizei am vergangenen Montag gerufen. Wie diese berichtet, habe eine 56-jährige ortsunkundige Frau am Vormittag gegen 11.30 Uhr den Treppenabgang zur Neuköllner Straße wohl mit einer Straße verwechselt und fuhr mit ihrem Dacia die Stufen hinunter. Das Auto setzte schließlich mit dem Unterboden auf, die Vorderräder hingen in der Luft. Eine Weiterfahrt sei so nicht mehr möglich gewesen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Dame kam mit dem Schrecken davon. Den Schaden, der an dem Fahrzeug entstanden ist, schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro.