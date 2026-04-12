Ein Autofahrer in Schorndorf ärgert sich über einen anderen Autofahrer, was einen Dominoeffekt auslöst. Am Ende kassiert der Mann Schläge von einem Biker. Die Polizei sucht Zeugen.

Annette Clauß 12.04.2026 - 15:14 Uhr

Auf der Gmünder Straße in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Samstag um die Mittagszeit der Fahrer eines Audi über einen anderen Autofahrer geärgert. Dieser war nach den Angaben der Polizei unmittelbar vor dem Auto des 46-Jährigen von der Hohenstaufenstraße in Richtung Stadtmitte abgebogen, weshalb der 46-Jährige sein Auto stark abbremsen musste.