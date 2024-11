Im Landkreis Lörrach entwendet ein Paketzusteller das abgestellte Paket eines anderen Zustellers. Der geschädigte Paketzusteller beobachtet den Vorfall und nimmt die Verfolgung auf.

red/epd 13.11.2024 - 16:03 Uhr

Kurioser Vorfall am Dienstag in Rheinfelden (Landkreis Lörrach): Wie das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch mitteilte, entwendete dort gegen 13.30 Uhr ein Zusteller das abgestellte Paket eines anderen Zustellers. Der geschädigte 41-jährige Paketzusteller beobachtete demnach, wie der Mitarbeiter des anderen Lieferdienstes das Paket an sich nahm und in sein Fahrzeug lud. Er nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei, die den Täter in Lörrach vorläufig festnahm.