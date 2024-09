Am Freitagvormittag hat die Polizei in Remshalden ein Auto gestoppt, das in Schlangenlinien fuhr. Der Grund dafür war eher ungewöhnlich.

Annette Clauß 06.09.2024 - 15:42 Uhr

Ein in Schlangenlinien fahrender Mercedes hat am Freitagvormittag in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) Aufmerksamkeit erregt. Das Fahrzeug war gegen 8.15 Uhr auf der Sonnenbergstraße in der Ortschaft Rohrbronn unterwegs. Die Polizei stoppte das Auto und kontrollierte dessen 38 Jahre alte Fahrerin. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau, anders als vermutet, weder Alkohol noch Drogen konsumiert hatte und voll fahrtüchtig war.