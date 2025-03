Kurioser Vorfall in Weissach im Tal

Gleich mehrmals springt ein 44-Jähriger auf eine Straße in Weissach im Tal und stößt laute Drohungen gegen die Autofahrer aus. Auch die hinzugerufenen Polizisten bedroht und beleidigt er.

Sascha Sauer 31.03.2025 - 10:55 Uhr

Es war eine kuriose und zugleich gefährliche Situation, die sich am Freitagabend in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) abgespielt hat. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 44-jähriger Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, auf der Strecke zwischen Gartenstraße und Kelterweg lauthals mehrere Drohungen von sich gegeben.