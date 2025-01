Seit 16 Jahren feiert die Schwaikheimer Feuerwehr das Einsammeln der Christbäume mit einem Wettbewerb der ganz besonderen Art.

Harald Beck 13.01.2025 - 08:00 Uhr

Hat ein Weihnachtsbaum so irgendwann nach Dreikönig ausgedient, dann wird er weggeworfen. In Schwaikheim hat man das bei der Freiwilligen Feuerwehr vor rund 16 Jahren so richtig wörtlich genommen. Seitdem gibt es dort alljährlich am Samstag nach dem Dreikönigstag den höchst sportlichen und vor allem vergnüglichen Wettkampf des Christbaumweitwurfs. Der Rekord, so sagen die Veranstalter, liegt bei einer Baumwurfweite von acht Metern und 50 Zentimetern.