Polizisten staunen nicht schlecht: Ein Mann versuchte, sein abgeschlossenes Auto mit bloßen Händen und ohne Schlüssel zu öffnen.

red/dpa 08.09.2025 - 09:46 Uhr

Mit den Fingern hat ein sturzbetrunkener Mann versucht, das Schloss seines Autos in Rosenheim zu öffnen. Als Beamte den 48-Jährigen am Sonntag schmunzelnd ansprachen, sei ihm aufgefallen, dass er gar keinen Schlüssel habe, teilte die Polizei mit. Dieser sei bei seiner Frau, die noch Feiern sei. Den Angaben zufolge ergab ein Alkoholtest knapp 2,5 Promille.