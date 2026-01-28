Morgens zur Arbeit fahren wollen, aber das Auto erst suchen müssen: Unter Schneemassen fast begraben wird es entdeckt. Was hat ein Halteverbot damit zu tun?

red/dpa 28.01.2026 - 14:34 Uhr

Unter Schneemassen begraben: Als Thomas Stich am frühen Montagmorgen mit seinem Auto zur Arbeit fahren will, sieht er sein weißes Fahrzeug auf den ersten Blick erst gar nicht. Denn es ist unter Schneemassen beinahe begraben - jemand hat es zentimeterdick zugeschaufelt. Deswegen erstattete er Anzeige wegen Nötigung bei der Polizei.