Woher der Flamingo kam, ist unklar. Klar ist: Er stand plötzlich im Titisee. Woher er kommt? Das weiß man nicht. Was geschieht jetzt mit ihm?
08.09.2025 - 11:20 Uhr
Nach dem überraschenden Stopp eines Flamingos am Titisee im Schwarzwald wollen Tierschützer, Tierarzt und Kommune entscheiden, was mit dem ungewöhnlichen Gast geschehen soll. Der Wasservogel mit dem langen Hals hatte am Freitagabend in Titisee-Neustadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Flamingo war eingefangen und in eine Not-Aufnahmestation für Tiere gebracht worden.