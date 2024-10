Kuriose Szenen in Dresden: Drei Nackte fahren an eine Tankstelle, betanken ihr Auto und verschwinden wieder, ohne zu bezahlen. Die Polizei ermittelt.

red/afp 25.10.2024 - 13:21 Uhr

In Dresden haben drei Nackte eine Tankstelle betrogen. Sie fuhren am Donnerstagabend mit einem schwarzen Auto an der Tankstelle vor und betankten dieses für 56 Euro, wie die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt am Freitag mitteilte.