Ein Mann will in einem Juweliergeschäft in Kehl ein Teilstück einer Goldkette verkaufen – dabei kommt ihm der Juwelier auf die Schliche. Die Einzelheiten.

red/epd 16.01.2025 - 12:41 Uhr

. Pech hatte ein mutmaßlicher Schmuckräuber, als er in Kehl in einem Juweliergeschäft ein Teilstück einer Goldkette verkaufen wollte. Denn in dem Laden war just am Tag zuvor eine ältere Dame gewesen, die ein übriggebliebenes Stück derselben Kette veräußern wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau hatte angegeben, ihr sei die Kette von einem Unbekannten vom Hals gerissen worden.