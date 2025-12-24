Die Polizei hat in Mannheim innerhalb eines Tages zweimal einen 44-jährigen Lkw-Fahrer ohne Führerschein gestoppt. Nach einer erneuten Fahrt wurde der Lkw stillgelegt.

red/epd 24.12.2025 - 15:27 Uhr

In Mannheim hat die Polizei am Dienstag einen 44-jährigen Lastwagenfahrer gleich zweimal ohne Führerschein gestoppt. Wie das Polizeipräsidium am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann zunächst am Mittag in der Fischerstraße kontrolliert und durfte nicht weiterfahren. Am Nachmittag trafen ihn Beamte jedoch erneut fahrend auf der Neckarauer Straße an. Der Lkw wurde daraufhin stillgelegt und der Schlüssel sichergestellt. Gegen den Fahrer laufen nun zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.