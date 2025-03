Einem Betrunkenen ist am Dienstag in Niedersachsen das Bier ausgegangen. Da schnappte er sich kurzerhand einen Aufsitzrasenmäher, um Nachschub zu holen. Er hatte allerdings die Rechnung nicht mit der Polizei gemacht.

red/afp 26.03.2025 - 08:55 Uhr

Mit einem Aufsitzrasenmäher ist ein betrunkener Mann im niedersächsischen Bad Salzdetfurth Bier kaufen gefahren. Wie die Polizei in Hildesheim am Dienstagabend mitteilte, informierten Zeugen die Beamten am Nachmittag über einen „ungewöhnlichen Biertransport“. Polizisten stellten daraufhin fest, dass der 60-jährige Fahrer, der auf dem Gefährt eine Palette Bier transportierte, „erheblich alkoholisiert“ war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert „im Bereich einer Verkehrsstraftat“.