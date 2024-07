Ein kurioses Foto aus dem Jahr 2007 kursiert derzeit im Netz: Darauf badet der mehrfache Weltfußballer Lionel Messi Spaniens EM-Star Lamine Yamal, der damals noch ein Baby war. Wie kam es dazu?

Florian Dürr 08.07.2024 - 13:39 Uhr

Wer Lamine Yamal bei dieser Fußball-EM beobachtet und sieht, in welcher Art er Fußball spielt, der fühlt sich in manchen Momenten an Lionel Messi erinnert: wie der Ball an seinen Füßen klebt, mit welcher Leichtigkeit der spanische Nationalspieler gegnerische Verteidiger in Dribblings stehen lässt – und das alles trotz seiner erst 16 Jahren. Wenn Yamal nicht gerade bei der Europameisterschaft performt, macht er es bei dem Club, für den auch Messi lange Zeit die Fußballschuhe schnürte: beim FC Barcelona.