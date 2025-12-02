Auf der Bühne geht es manchmal wild zu - vielleicht zu wild. Das räumte nun die Schauspielerin Anna Werner Friedmann ein. Sie hatte einen Kollegen wohl zu fest in den Allerwertesten gebissen.
02.12.2025 - 11:28 Uhr
Neunkirchen - Die Schauspielerin Anna Werner Friedmann muss eine Geldbuße in Höhe von 2.100 Euro bezahlen, weil sie einem Kollegen bei einer Theateraufführung zu fest in den Po gebissen hat. Damit wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Neunkirchen in Österreich im Zuge einer Diversion beigelegt.