An den Börsen wurde Trump zunächst gefeiert. Doch angesichts seiner wirren Planspiele und Großmachtfantasien müssen auch Anleger umdenken, meint unser Finanzreporter.

Hannes Breustedt 09.01.2025 - 09:46 Uhr

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Euphorie der Anleger über Donald Trumps vermeintlich börsenfreundliche Finanz- und Wirtschaftsagenda nachlässt. Wurde die Aussicht auf Steuersenkungen und Deregulierung anfangs mit Kursfeuerwerken bejubelt, so scheint nun auch an den US-Aktienmärkten klarer zu werden, dass Trump Risiken mit sich bringt.