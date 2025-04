Börse in Tokio bricht ein

Donald Trumps radikaler Rundumschlag in der Handelspolitik sorgt weiter für Turbulenzen, der Ausverkauf an den Börsen geht weiter. Die Kurse in Tokio brechen zum Wochenauftakt ein.

dpa 07.04.2025 - 02:23 Uhr

Tokio - Die Börse in Tokio ist im Sog der Turbulenzen um das globale Zollpaket der Regierung von US-Präsident Donald Trump zum Wochenauftakt eingebrochen. Nach den negativen Vorgaben der Wall Street sackte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in den ersten 20 Handelsminuten um 2.752,06 Punkte oder 8,15 Prozent auf den Zwischenstand von 31.028,52 Punkten ab. In anderen Ländern wie Deutschland öffnet die Börse erst Stunden später, auch dort ist mit Verlusten zu rechnen.