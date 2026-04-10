Ein Niesanfall hat am Freitagmorgen einen Autofahrer auf der L1199 bei Kernen-Stetten überrascht. Für einen kurzen Moment verliert der 43-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen.

Sascha Sauer 10.04.2026 - 14:36 Uhr

Ein plötzlicher Niesanfall hat am Freitagmorgen auf der Landesstraße 1199 bei Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) zu einem Verkehrsunfall geführt. Wie die Polizei berichtet, war ein 43-jähriger Ford-Fahrer gegen 8.15 Uhr in Richtung Esslingen unterwegs gewesen, als er kurz vor einem Schotterwerk die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Leitplanke krachte.