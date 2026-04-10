Ein Niesanfall hat am Freitagmorgen einen Autofahrer auf der L1199 bei Kernen-Stetten überrascht. Für einen kurzen Moment verliert der 43-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Ein plötzlicher Niesanfall hat am Freitagmorgen auf der Landesstraße 1199 bei Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) zu einem Verkehrsunfall geführt. Wie die Polizei berichtet, war ein 43-jähriger Ford-Fahrer gegen 8.15 Uhr in Richtung Esslingen unterwegs gewesen, als er kurz vor einem Schotterwerk die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Leitplanke krachte.

 

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei führte das Niesen zu einer kurzen Ablenkung des Fahrers. In diesem Moment kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro, an der Leitplanke von etwa 2000 Euro.