 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Falsche Absender und Drohungen – weitere Hassbriefe in Stuttgart aufgetaucht

Kurz vor der Landtagswahl Falsche Absender und Drohungen – weitere Hassbriefe in Stuttgart aufgetaucht

Kurz vor der Landtagswahl: Falsche Absender und Drohungen – weitere Hassbriefe in Stuttgart aufgetaucht
1
Wer hat (von links) Mehmet Ildeş, Jasmin Meergans und Engin Sanli anonyme Briefe geschickt? Foto: privat/Lichtgut/Zweigarth/Kovalenko

Kurz vor der Landtagswahl versuchen Unbekannte in Stuttgart Verunsicherung zu säen. Der Fall wird immer rätselhafter und sorgt für Verunsicherung.

Baden-Württemberg: Eberhard Wein (kew)

Erst ein Rechtsanwalt, jetzt auch eine Lokalpolitikerin: Die Polizei hat es kurz vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag offenbar mit einer Serie anonymer Hassbriefe zu tun. Betroffen ist die SPD-Politikerin Jasmin Meergans. Sie ist Chefin der Stuttgarter Gemeinderatsfraktion. Allerdings habe auch ihr grüner Stadtratskollege Mehmet Ildeş ein solches Schreiben erhalten, sagte sie. Die beiden Kommunalpolitiker fanden die Sendungen demnach in ihrer Gemeinderatspost. Zuvor hatte schon der Stuttgarter Anwalt Engin Sanli, der auf Asylfälle spezialisiert ist, ein solches Schreiben erhalten.

 

Ein Sprecher der Polizei bestätigte den Vorgang. Ob ein Zusammenhang zwischen allen drei Briefen besteht, sei noch nicht geklärt. Allerdings deutet die ähnliche Machart offenbar darauf hin. Alle Briefe tragen den gefälschten Briefkopf des Bundesverfassungsschutzes und sind gespickt mit volksverhetzenden und muslimfeindlichen Parolen. Alle Türken sollten ausgerottet werden, heißt es unter anderem.

Als Absender fungieren Cem Özdemir und ein CDU-Regionalrat

Anders als Sanli werde Meergans in ihrem Brief nicht direkt bedroht, sondern lediglich dazu aufgefordert, in ihrer Partei Politik gegen Muslime tätig zu werden. Sie habe deshalb zunächst keine Anzeige erstattet. Erst als sie von Sanlis Fall in der Zeitung las, habe sie die Polizei eingeschaltet. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt (LKA). „Wir werden euch alle töten“, heißt es in dem Brief an Sanli, der ebenfalls SPD-Mitglied ist, allerdings gegenwärtig kein Amt inne hat. Seine Kanzlei wird mehrfach namentlich genannt.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Jurist bedroht: Asylanwalt erhält Hass-Post mit Özdemir-Absender – Staatsschutz ermittelt

Stuttgarter Jurist bedroht Asylanwalt erhält Hass-Post mit Özdemir-Absender – Staatsschutz ermittelt

„Wir bringen euch alle um“ – eine solche Drohung ist am Montag beim Stuttgarter Flüchtlingsanwalt Engin Sanli eingegangen. Hat es mit der Wahl zu tun?

Meergans hat eine senegalesische Mutter, auch die beiden anderen Empfänger haben Migrationshintergrund. Ob sie deshalb von den Tätern ausgewählt wurden, ist unklar.

Neben dem Inhalt wirkt auch verstörend, dass die Empfänger offenbar durch die Verwendung falscher Absender getäuscht werden sollten. Auf dem Umschlag, der bei Sanli eingegangen war, standen Name und Adresse des Grünen-Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl, Cem Özdemir. Auf dem Brief an Meergans waren als Absender ein CDU-Regionalrat und die CDU-Geschäftsstelle angegeben. Sie habe den Kollegen ebenfalls informiert, „er fiel aus allen Wolken und war entsetzt“.

Was ist auf den beigelegten USB-Sticks?

Auch das Schreiben an Ildeş trug als Absender den Namen eines Stuttgarter CDU-Politikers. In allen Fällen geht die Polizei davon aus, dass es sich um Falschangaben handelt. Der Sinn dahinter ist bisher unklar. Soll bloß eine falsche Spur gelegt werden? Geht es darum, jemanden gezielt zu diskreditieren? Oder will man vor der Landtagswahl pauschal Verunsicherung stiften?

Eine Parallele zwischen den Fällen besteht auch in einer kleinen Beigabe. Allen Päckchen lag ein USB-Stick bei. Die Datenträger und die Papiere – bis zu 15 Stück pro Sendung – würden erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend würden die Sticks ausgelesen, sagte ein Polizeisprecher. Zum Inhalt könne man momentan noch nichts sagen.

Weitere Themen

Forensik in Bad Cannstatt: Sozialministerium reicht Bauantrag für Forensik ein – OB Nopper überrascht

Forensik in Bad Cannstatt Sozialministerium reicht Bauantrag für Forensik ein – OB Nopper überrascht

Frank Nopper hat bei einem Treffen mit den Forensik-Gegnern eine dicke Überraschung dabei: Das Sozialministerium hat einen Bauantrag bei der Stadt eingereicht. Der OB übt Kritik.
Von Iris Frey
Kurz vor der Landtagswahl: Falsche Absender und Drohungen – weitere Hassbriefe in Stuttgart aufgetaucht

Kurz vor der Landtagswahl Falsche Absender und Drohungen – weitere Hassbriefe in Stuttgart aufgetaucht

Kurz vor der Landtagswahl versuchen Unbekannte in Stuttgart Verunsicherung zu säen. Der Fall wird immer rätselhafter und sorgt für Verunsicherung.
Von Eberhard Wein
Lost Places in Stuttgart: Stuttgarts gruseligster Tunnel – Einziger Weg in modernen Vorzeige-Stadtteil

Lost Places in Stuttgart Stuttgarts gruseligster Tunnel – Einziger Weg in modernen Vorzeige-Stadtteil

Eines der modernstes Viertel Stuttgarts ist vom Cannstatter Stadtteil Seelberg zu Fuß nur über einen Angstraum erreichbar. Das Problem ist 20 Jahre alt, nun könnte der Druck steigen.
Von Uli Nagel
Tote Wilhelma-Tiere: Neues Leben für tote Wilhelma-Tiere im Museum – auch für die Orang-Utans

Tote Wilhelma-Tiere Neues Leben für tote Wilhelma-Tiere im Museum – auch für die Orang-Utans

Im Schloss Rosenstein gibt es die heutige Tierwelt zu sehen. Davon einige Tiere, die einst in der Stuttgarter Wilhelma lebten. Welche?
Von Iris Frey
Neues Großprojekt für Stuttgart 21: Pfaffensteigtunnel: Diese Sperrungen kommen auf die Autofahrer zu

Neues Großprojekt für Stuttgart 21 Pfaffensteigtunnel: Diese Sperrungen kommen auf die Autofahrer zu

Umleitungen, Einbahnstraßen, Vollsperrungen: Bei den Vorarbeiten zum Pfaffensteigtunnel brauchen Autofahrer auf den Fildern bald viel Geduld. Die wichtigsten Umleitungen im Überblick.
Von Torsten Schöll
Festival im Glashaus und mehr: Freunde, Musik, Eigeninitiative: Wie Kollektive Stuttgarts Nachtleben gestalten

Festival im Glashaus und mehr Freunde, Musik, Eigeninitiative: Wie Kollektive Stuttgarts Nachtleben gestalten

Am 21. März stellen Stuttgarter Kollektive im Rahmen einer Stadtkind-Ausstellung zur Langen Nacht der Museen aus. Eine Geschichte zeigt, wie Kollektive das Nachtleben prägen.
Von Frederik Herrmann
Gatro-Mehrwertsteuer: Höhere Preise – das ist vor allem dreist

Gatro-Mehrwertsteuer Höhere Preise – das ist vor allem dreist

Dass im Restaurant alles günstiger wird, war nicht zu erwarten. Dennoch ist Kritik an der Branche angebracht, findet unser Redakteur.
Von Jan Georg Plavec
Lange Nacht der Museen 2026: Wie Kollektive die Clubkultur prägen – Ausstellung, Talks und Party

Lange Nacht der Museen 2026 Wie Kollektive die Clubkultur prägen – Ausstellung, Talks und Party

Clubsterben? Nicht in Stuttgart! Stadtkind zeigt zur Langen Nacht der Museen am 21. März, wie Kollektive das (Nacht)leben im Kessel neu erfinden. Mit Ausstellung, Talks und Party.
Von Sandra Belschner
Landtagswahl in Stuttgart: Krank am Wahlsonntag – wie kann man trotzdem wählen?

Landtagswahl in Stuttgart Krank am Wahlsonntag – wie kann man trotzdem wählen?

Am 8. März wird der baden-württembergische Landtag auch von den Stuttgarterinnen und Stuttgartern neu gewählt. Wir klären die letzten Fragen dazu.
Von Sara Braig
Bahnverkehr in Stuttgart: Ohne Umstieg mit dem ICE von Stuttgart nach Wien

Bahnverkehr in Stuttgart Ohne Umstieg mit dem ICE von Stuttgart nach Wien

Baustellen bremsen Bahnreisende – doch ausgerechnet Stuttgart profitiert: Eine neue ICE-Direktverbindung nach Wien entsteht. Warum sie kommt und aber auch bald wieder verschwindet.
Von Christian Milankovic
Weitere Artikel zu Stuttgart Cem Özdemir
 
 