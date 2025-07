USA wollen Handelspartner per Brief über Zölle informieren

red/AFP 06.07.2025 - 17:44 Uhr

Kurz vor dem Ablauf von zwei Fristen wollen die USA am Montag eine Reihe von Handelspartnern per Brief über die Verhängung von Strafzöllen informieren. Präsident Donald Trump zufolge werden „wahrscheinlich zwölf“ Briefe verschickt. Welche Länder betroffen sind, war am Sonntag weiter unklar. Die Zölle sollen zwischen zehn und 70 Prozent betragen.