2018 verschwand Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff. Eine neue Doku-Reihe zeigt das Leben des Künstlers und zeichnet auch die letzten Tage nach.
07.08.2025 - 14:36 Uhr
Eine neue Dokumentation veröffentlicht eine der letzten Sprachnachrichten des Sängers Daniel Küblböck vor seinem Verschwinden. Der aus Niederbayern stammende Künstler war 2018 auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Meer vor Neufundland (Kanada) unterwegs. Dort wurde er vermisst gemeldet, 2021 erklärte man ihn schließlich für tot.