Das Team um Regisseur Simon Schneckenburger ist für den Deutschen Kurzfilmpreis nominiert. Für das Drama über zwei Männer in einem Schlachthof haben die Studenten der Filmakademie sogar Schauspieler von internationalen Format gewonnen.

Emanuel Hege 01.11.2024 - 11:40 Uhr

Ende November wird beim Deutschen Kurzfilmpreis in Hamburg die begehrte „Lola“ vergeben. Einer von fünf Nominierten ist unter anderem das Drama „Skin on Skin“, eine Diplomarbeit mehrerer Studenten der Ludwigsburger Filmakademie. Der Film über zwei Männer, die sich in der lebensfeindlichen Umgebung eines riesigen Schlachtbetriebs durchkämpfen, könnte den jungen Filmemachern ein Preisgeld von 30 000 Euro und vor allem viel Aufmerksamkeit in der Branche einbringen.