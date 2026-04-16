Millionen, Management, Mediamarkt – und jetzt Wale retten? Der Unternehmer Walter Gunz begibt sich mit seiner jüngsten Aktion auf neues Terrain.
Kreuth/Wismar - Vor seiner privat finanzierten Wal-Rettungsaktion ist Walter Gunz nicht öffentlich durch sein Engagement für den Tierschutz aufgefallen. Bekannt wurde der bayerische Unternehmer dadurch, dass er 1979 die Elektronikmarkt-Kette Mediamarkt mitgründete. Darüber hinaus hatte er dem Berater-Portal "Expert Marketplace" zufolge über die Jahre hinweg verschiedene Management-Posten, unter anderem bei Axel Springer.