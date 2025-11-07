Kuscheltiere sind treue Begleiter, die regelmäßig gewaschen werden müssen – aber Vorsicht: Häufige Fehler können das Fell beschädigen oder die Form ruinieren. Hier gibt’s Tipps, wie das Lieblingskuscheltier richtig gepflegt wird.

Kuscheltiere sind mehr als nur Spielzeug. Sie sind Begleiter, Tröster, Lieblingsfreunde und genau deshalb auch ständig im Einsatz. Viele Eltern fragen sich gerade aufgrund der “Dauer-Bekuschelung” mancher Fellfreunde, wann und wie oft die Lieblinge gewaschen werden müssen. Eines ist klar: Waschen muss sein, damit das Fell weich bleibt und keine Keime im Plüsch lauern. Doch dabei passieren viele Fehler, die Material und Form ruinieren können.

Diese häufigen Fehler beim Waschen vermeiden Zu heißes Wasser lässt das Fell verfilzen, zu häufiges Waschen bleicht Farben aus. Ideal ist der Schonwaschgang bei 30 Grad mit mildem, parfümfreiem Waschmittel. Auch ein Wäschebeutel lohnt sich, denn sonst riskiert man lose Augen oder aufgerissene Nähte. Alte oder sehr empfindliche Kuscheltiere sollten zudem lieber per Hand gereinigt werden. Dafür etwas Feinwaschmittel in warmem Wasser auflösen und das Kuscheltier darin einweichen. Eventuell Flecken sanft mit einer weichen Bürste entfernen und danach gut abspülen und mit einem Frotteehandtuch sanft das Wasser herauspressen.

Der Trockner ist tabu, denn der verformt im schlimmsten Fall das Lieblingskuscheltier. Nach dem Waschen sollten Kuscheltiere darum besser auf einem Handtuch an der Luft trocknen und anschließend mit einer weichen Bürste aufgelockert werden. So wird das Fell wieder schön flauschig.

Füllungen, Spielwerke oder Batterien vorher entfernen. Und das Wichtigste: Niemals einfach in die Maschine werfen – das Lieblingskuscheltier hat Pflege verdient.

Kuscheltiere waschen: Fehler und Lösungen

Wie oft sollten Kuscheltiere gewaschen werden?

Die Lieblingskuscheltiere sollten spätestens alle 6 Wochen gereinigt werden, besonders dann, wenn die Lieblinge die täglichen Wege mitmachen, zum Beispiel von zu Hause in die Kita, danach auf den Spielplatz oder zu Spiel-Dates und anschließend wieder ins kuschlige Bett. In dem Fall kann sich ganz schön viel Schmutz ansammeln und dementsprechend eben auch die unterschiedlichsten Keime.