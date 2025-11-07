Kuscheltiere sind treue Begleiter, die regelmäßig gewaschen werden müssen – aber Vorsicht: Häufige Fehler können das Fell beschädigen oder die Form ruinieren. Hier gibt’s Tipps, wie das Lieblingskuscheltier richtig gepflegt wird.
07.11.2025 - 14:56 Uhr
Kuscheltiere sind mehr als nur Spielzeug. Sie sind Begleiter, Tröster, Lieblingsfreunde und genau deshalb auch ständig im Einsatz. Viele Eltern fragen sich gerade aufgrund der “Dauer-Bekuschelung” mancher Fellfreunde, wann und wie oft die Lieblinge gewaschen werden müssen. Eines ist klar: Waschen muss sein, damit das Fell weich bleibt und keine Keime im Plüsch lauern. Doch dabei passieren viele Fehler, die Material und Form ruinieren können.