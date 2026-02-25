Nach seinen umstrittenen Aussagen über fehlenden Fan-Support schlägt Lukas Kwasniok nun deutlich leisere Töne an. Der Köln-Coach bittet um Entschuldigung und findet bewegende Worte nach dem Tod eines 90-jährigen Anhängers.
Lukas Kwasniok hat nach seinen irritierenden Aussagen rund um das Heimspiel des 1. FC Köln gegen die TSG 1899 Hoffenheim (2:2) um Entschuldigung gebeten. Der Trainer hatte sich unmittelbar nach der Partie über ausbleibende Unterstützung von den Rängen beklagt – ohne zu wissen, dass es während des Spiels zu einem medizinischen Notfall gekommen war. Ein 90 Jahre alter Fan erlag am Tag darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen.