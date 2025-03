KZ-Gedenkstätte in Vaihingen an der Enz

Eine Infotafel an der KZ-Gedenkstätte in Vaihingen an der Enz ist innerhalb kurzer Zeit bereits dreimals demoliert worden. Der Gedenkstättenverein befürchtet politische Motive hinter der Zerstörungswut.

Julia Amrhein 28.03.2025 - 14:02 Uhr

Die Infotafel der KZ-Gedenkstätte in Vaihingen an der Enz wird immer wieder zum Ziel von Zerstörungswut. Mitte und Ende Februar war sie bereits zweimal demoliert und in Einzelteilen aufgefunden worden. Nun wurde die Infotafel, die sich an einem Radweg in der Straße „Am Fuchsloch“ befindet, erneut zerstört. Wie die Polizei mitteilt, schlugen Unbekannte die Plexiglasscheibe zwischen Montag, 11.30 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, ein.