Unfall in Bietigheim-Bissingen Fußgänger läuft auf die B 27 – und verursacht einen Unfall

Ein Lastwagenfahrer musste am Dienstagmorgen in Bietigheim-Bissingen auf der B 27 einem Mann ausweichen, der plötzlich vom Grünstreifen auf die Fahrbahn trat. Dabei streifte er einen VW – woraufhin der Fußgänger sein Heil in der Flucht suchte.