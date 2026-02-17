Die Landesstraße 1208 ist vom kommenden Montag an zwischen Echterdingen und Seebruckenmühle komplett gesperrt. Was Autofahrer beachten müssen.
17.02.2026 - 14:52 Uhr
Von Montag, dem 23. Februar, an ist die Landesstraße 1208 zwischen Echterdingen und der Seebruckenmühle voll gesperrt – in beide Richtungen. Das betrifft den Privatverkehr, ebenso die Busse des öffentlichen Nahverkehrs. Der Verkehr wird komplett über Leinfelden umgeleitet. Die Linienführungen und die Abfahrtszeiten des öffentlichen Personennahverkehrs ändern sich deshalb, Fahrgäste sollten sich möglichst frühzeitig über die aktuellen Fahrpläne bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen über die Änderungen informieren.