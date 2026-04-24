L-Bank-Bilanz Rekordzahlen und die alte Not mit der Corona-Soforthilfe
Die L-Bank stärkt mit Rekordzahlen Wirtschaft, Wohnraumförderung und Familien im Südwesten. Als anhaltendes Problem erweisen sich die Corona-Soforthilfe-Rückforderungen.
Die L-Bank stärkt mit Rekordzahlen Wirtschaft, Wohnraumförderung und Familien im Südwesten. Als anhaltendes Problem erweisen sich die Corona-Soforthilfe-Rückforderungen.
Die Landeskreditbank, finanzieller Förderer der Entwicklung Baden-Württembergs in vielen Lebensbereichen der Menschen, blickt auf ein „sehr gutes Jahr 2025“ zurück. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen „verzeichnen wir Wachstum in allen Förderbereichen“, betonte die L-Bank-Vorstandschefin Edith Weymayr am Freitag.