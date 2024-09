Am Freitag sterben zwei junge Männer bei einem Unfall auf der L1083 bei Giengen an der Brenz. Eine weitere Person wird schwer verletzt. Wie es zu dem tödlichen Unfall kam.

Philip Kearney 27.09.2024 - 20:28 Uhr

Am Freitag sind zwei junge Männer bei einem Unfall auf der L1083 bei Giengen an der Brenz verstorben. Wie die Polizei berichtet, war ein 18-Jähriger mit seinem 17-jährigen Beifahrer um 13.46 Uhr auf der L1083 von Heidenheim in Richtung Giengen unterwegs, als er in einer Rechtskurve vor Giengen die Kontrolle über seinen VW verlor und auf die Gegenfahrspur schleuderte.