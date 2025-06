Hier erfahren Sie, wann und wo die Ausgangssperre in Los Angeles gilt.

Infolge der aktuellen Lage hat Bürgermeisterin Karen Bass am 10. Juni 2025 eine nächtliche Ausgangssperre für Downtown Los Angeles verhängt. Die Maßnahme wurde gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Polizei und Wirtschaft bekanntgegeben und gilt ab sofort.

Zeitraum der Ausgangssperre

Die Ausgangssperre tritt jeden Abend ab 20:00 Uhr in Kraft und endet morgens um 6:00 Uhr. Sie gilt bis auf Weiteres, ein konkretes Enddatum wurde nicht genannt.

Geltungsbereich

Betroffen ist das Gebiet in Downtown Los Angeles, das durch folgende Freeways begrenzt wird:

Norden & Osten: Interstate 5

Süden: Interstate 10

Westen: Interstate 110

Die genaue Zone ergibt sich aus dem Bereich, in dem sich die Freeways 5, 10 und 110 schneiden bzw. begrenzen. Eine offizielle Karte wurde zur Orientierung veröffentlicht.

Wer ist betroffen?

Grundsätzlich gilt die Ausgangssperre für alle Personen im betroffenen Gebiet. Ausnahmen gibt es nur in bestimmten Fällen:

Einsatzkräfte (Polizei, Feuerwehr, medizinisches Personal)

Anwohner, die zu oder von ihrer Wohnung unterwegs sind

Berufstätige, die auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause sind

Akkreditierte Medienvertreter

Alle anderen Personen müssen sich während der genannten Zeiten im privaten Bereich aufhalten. Zuwiderhandlungen können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Was ist die Ursache der Proteste?

Die aktuellen Proteste in Los Angeles richten sich vor allem gegen die Migrations- und Abschiebepolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Auslöser waren insbesondere großangelegte Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE in Wohngebieten und Geschäften, bei denen zahlreiche Menschen festgenommen wurden. Diese Maßnahmen haben in der Bevölkerung massive Empörung ausgelöst und führten dazu, dass Tausende Menschen auf die Straße gingen, um gegen die als besonders hart empfundene Einwanderungspolitik zu demonstrieren.

Präsident Trump hat gegen den Willen des Bundesstaates Kalifornien tausende Soldaten der Nationalgarde sowie Marineinfanteristen nach Los Angeles entsandt, um die Ordnung wiederherzustellen und die Einwanderungsbehörde bei ihren Einsätzen zu unterstützen. Diese Militarisierung der Stadt wird von Gouverneur Gavin Newsom und anderen Politikern scharf kritisiert, da sie als Machtmissbrauch und Angriff auf demokratische Prinzipien gesehen wird.