Erotische Bilder, italienischer Pop und klare Botschaft: Madonna covert «La bambola» der Italo-Pop-Ikone Patty Pravo für eine neue Dolce & Gabbana -Kampagne.
09.01.2026 - 09:10 Uhr
Mailand - US-Pop-Ikone Madonna singt wieder - und zwar auf Italienisch. Für eine neue Kampagne des Luxus-Modehauses Dolce & Gabbana covert die 67 Jahre alte "Queen of Pop" in einem aufreizenden Werbevideo für eine Neuauflage des Parfüms "The One" das Lied "La bambola" von der italienischen Sängerin Patty Pravo. In dem einminütigen Clip singt Madonna den emotional aufgeladenen Song aus dem Jahr 1968 vollständig auf Italienisch.