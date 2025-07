Die Stuttgarter Bäckerei „La Boulangerie“ soll neue Betreiber bekommen. Diese sollen weder Pacht noch Miete zahlen, sondern eine Provision erhalten. Eine riskante Idee?

Isabell Erb 28.07.2025 - 17:03 Uhr

20 Prozent Provision ab Tag 1: Was eher nach Immobilienmakler als nach Gastronomiebetrieb klingt, steht in einer Jobanzeige für die Übernahme einer Bäckerei. Genauer gesagt für „La Boulangerie“, eine französische Backstube im Westen Stuttgarts. Der Inhaber Dominique Gueydan (67) geht in den Ruhestand und möchte sein Herzensprojekt, wie er es selbst nennt, an einen Nachfolger abgeben.