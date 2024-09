Kaum ist der Urlaub vorbei, beginnt das Fernweh. Im Kreis Ludwigsburg finden sich einige Orte an denen wir unsere Ferien in Italien, zumindest gefühlt, verlängern können.

Die Deutschen lieben Italien. Ob wegen des Essens, der Architektur, Mode oder Kultur – mehr als zwölf Millionen deutsche Touristen fahren jährlich in das Land der Pizza und Pasta. Doch jeder Urlaub geht mal vorbei und die Erinnerungen sind nur noch im Kopf oder als Bilder auf dem Handy gespeichert. Umso besser wenn man für das Urlaubsfeeling nicht weit reisen muss. Im Kreis Ludwigsburg gibt es Orte, die sich anfühlen wie ein Kurztrip nach Italien.

Tipp 1: Italienische Atmosphäre auf dem Ludwigsburger Marktplatz

Italienischer Wein vor mediterranen Kulisse. Foto: Sandra Lesacher

Die Stadt selbst nennt ihn gerne ihr „Wohnzimmer.“ Auf dem Ludwigsburger Marktplatz trifft italienische Atmosphäre auf urbane Lässigkeit. Der italienische Stuckateur Donato Giuseppe Frisoni (1683 bis 1735) kam 1709 nach Ludwigsburg und übernahm auf ausdrücklichen Wunsch von Herzog Eberhard Ludwig die Leitung des Schlossbauwesens. Unter seiner Bauleitung entstanden nicht nur das Residenzschloss und das Schloss Favorite, er prägte auch das gesamte Stadtbild Ludwigsburgs. Die imposanten Kirchen und die mediterran anmutenden Arkaden runden das Feeling ab. In den zahlreichen Cafés und Restaurants rund um den Marktplatz lässt sich bei einem Espresso oder einem Glas Wein „La Dolce Vita“ in Baden-Württemberg leben.

Tipp 2: Ludwigsburger Wochenmarkt mit Antipasti und Kaffee

Die Auswahl an Oliven und Antipasti ist groß. Foto: Imago/Harald Biebel

Wem der leere Marktplatz noch nicht reicht, sollte dienstags, donnerstags oder samstags zwischen sieben und 13 Uhr vorbeischauen. Der Wochenmarkt bringt mit seinen frischen Lebensmitteln, Blumen und dem Trubel der Leute eine ganz besondere Stimmung auf den Platz. Die Auswahl an mediterranen Spezialitäten wie Oliven, Schafskäse oder Antipasti ist groß. Der Stand der Kaffeemanufaktur Rizza lässt die Passanten einen Moment Italien erleben. Dort werden neben dem selbstgerösteten Kaffee auch süße und herzhafte Backwaren sowie biologisches Olivenöl aus Italien angeboten. Da schmeckt es zuhause wie in „Bella Italia.“

Tipp 3: Der Laden des Südens in Steinheim

Essen, hochwertige Zutaten und Geselligkeit spielt im mediterranen Raum eine große Rolle. In Deutschland kann es schwer sein, gute italienische Lebensmittel zu finden. Angelo Salvatore hat im Juni mit der „Bottega del Sud“ in Steinheim einen Ort geschaffen, an dem man alles findet, was das italienische Herz höher schlagen lässt. Neben Wein, Olivenöl, Salami oder Büffelmozzarella aus seiner Heimat in Italien, bietet der 32-Jährige einen wechselnden Mittagstisch und Antipasti an. Auch Kaffee und Süßspeisen findet man in dem kleinen Laden. Die Pasta ist hausgemacht.

Tipp 4: Mediterraner Hinterhof in Kornwestheim

Das Wohnquartier sieht aus wie in Italien. Foto: Stadt Kornwestheim/Daniel Döbler

Ein ganz besonderer Ort befindet sich in der Kornwestheimer Innenstadt. Das ehemalige Feuerwehrareal auf dem Dr.-Siegfried-Pflugfelder-Platz wurde in ein Wohnquartier mit italienischem Flair umgebaut. Wer hier wohnt, hat das ganze Jahr über Urlaubsfeeling. Der ehemalige Löschturm wurde zum Campanile umgestaltet von dem aus sich eine ovale Piazza aufspannt. Die Wohnhäuser sind in mediterranen Farben gestrichen, die Fenster haben italienische Formen und Fensterläden. Die kleinen Balkone und die Bepflanzung wirken wie in einem Hinterhof in Norditalien. Der Stadt ist es hier gelungen einen besonderen Ort zu schaffen. Wer eine kurze Auszeit vom Alltag braucht oder dem Fernweh frönen möchte, ist hier genau richtig.

Tipp 5: Cremiges Eis aus eigener Herstellung nebenan in Kornwestheim

Gelato wie in Italien /Nicole Töppke

Was wäre Italien ohne Gelato? Gleich um die Ecke, in der Karlstraße 39, befindet sich die Eisdiele Venezia. Die authentische Eiscreme wird in eigener Herstellung zubereitet und schmeckt wie in Italien. Die Sorten wechseln immer wieder durch. Neben den Klassikern kann man dort auch Sorten wie dunkle Schokolade oder Popcorn finden. Im Schatten unter den Bäumen am Bahnhofsplatz lässt sich die Leckerei entspannt genießen.

Tipp 6: Mit einem Aperitif den Feierabend in Ludwigsburg einläuten

Von den Italienern können wir in Sachen Work-Life-Balance noch was lernen. Egal ob Aperol, Crodino oder Negroni – der Feierabend wird vielerorts mit einem Aperitif eingeläutet. Im Aperi Gallo in der Holzmarktstraße 1 in Ludwigsburg schenkt Inhaber Domenico Gallo eine große Auswahl an Aperitifs und Spritz-Spezialitäten aus. In geselliger Runde kann man sich hier nach Italien träumen. Regelmäßig wandern neue Angebote auf die Karte. Auch Veranstaltungen finden statt.