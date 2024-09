In seiner 12. Spielzeit ist das kleine Theater La Lune in der Existenz gefährdet. Leiterin Julianna Herzberg hofft auf die Solidarität einer Schenkgemeinschaft.

Andrea Kachelrieß 15.09.2024 - 10:14 Uhr

Es ist kein gewöhnlicher Termin, den das Theater La Lune am 23. Oktober auf dem Spielplan hat. Unter dem Genre „Infoabend“ wird die „Gründung einer Schenkgemeinschaft“ angekündigt, eingeladen wird „zur Investition in die Weiterentwicklung des Stadtteiltheaters“. Das klingt motivierend. Doch eigentlich wird es an diesem Abend um den Fortbestand der kleinen Bühne in Gablenberg gehen, die zuletzt mit der zweisprachigen Inszenierung „Petit pays“ auf sich aufmerksam machte.