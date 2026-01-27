 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Abschied von einer Legende: Heidi Schmid ist tot

Laboratorium im Osten Abschied von einer Legende: Heidi Schmid ist tot

Laboratorium im Osten: Abschied von einer Legende: Heidi Schmid ist tot
1
Wieder vereint: Randy und Heidi Schmid Foto: Lab

Sie hat mit ihrem Mann Randy eine Stuttgarter Institution gegründet: Das Laboratorium. Nun ist Heidi Schmid mit 83 Jahren gestorben.

Nun hat ihre Schöpfung sie tatsächlich überlebt. Wer hätte das gedacht im Jahre 1972. Das Bürgertum war noch solide bürgerlich, die Bürgersteige hochgeklappt, die Kehrwoche verpflichtend, der Daimler trug stolz den Stern auf der Fronthaube. Ein sauberes Städtle halt. Als Randi und Heidi Schmid jenen Ort an der Wagenburgstraße gründeten, ein Labor für Experimente, für Neues. Leicht größenwahnsinnig, aufrüttelnd, mitunter verletzend, aber immer aufregend.

 

Das Bermudadreieck für alternativen Kultur

Reisen wir zurück ins Jahr 1964. Und bis nach Karlsruhe. Die Stuttgarter Heidi und Randi Schmid hatten damals regelmäßig den Jazzkeller Karlsruhe angemietet, um Konzerte zu veranstalten. Später fanden sie in Esslingen eine kulturelle Heimat. Bis 1972 der nimmermüde Uli Braunschweiger einen seiner sage und schreibe 33 Jazz-Clubs an der Wagenburgstraße gründete. In der Linde. Doch den Nachbarn war es zu laut. Die Schmids übernahmen. Und der Saalanbau der Linde bekam den Namen Laboratorium. Die Linde wurde zum Schlampazius. Und im Schlauch, einem mittlerweile abgerissen Gebäudeteil wird getrunken und getanzt. Ein Bermudadreieck der alternativen Kultur.

Unsere Empfehlung für Sie

Club Laboratorium: Wo sich Künstler und Publikum ganz nah sind

Club Laboratorium Künstler und Publikum sind sich nah

Das Laboratorium wird dieses Jahr 40. Unter Blues- und Weltmusikern ist der Club inzwischen legendär.

Die Kleine Tierschau hatte hier ihren ersten Auftritt und gab sich spontan ihren Namen, Otfried Fischer, Georg Schramm, Hubert von Goisern, Urban Priol, La Brass Banda traten hier auf, als sie kaum jemand kannte. Loriot war da. Überliefert ist ein Schreiben von Randi Schmid an Reinhard Mey, er wollte Mey zu einer kleinen Tour einladen, je Auftritt für 110 Mark Gage. Reinhard Mey antwortete handschriftlich: „Lieber Herr Schmid, 10. – 16. September für die Tournee klappt bestens. In Eile, aber herzlich, Ihr Reinhard Mey.“

Brief von Reinhard Mey

Die Exil-Chilenen feierten Solidaritätsfeste, es gab Hausaufgabenbetreuung für die Kinder von Gastarbeitern, die Anwälte der RAF-Terroristen kehrten ein, bereiteten ihre Prozesse vor. Heidi Schmid sagte dazu: „Man kann wohl sagen, dass am Ende alle Beteiligten der RAF-Zeit mal bei uns zu Gast waren, so wie zum Beispiel Gudrun Ensslin.“ Dauernd sei man kontrolliert worden. Die Konsequenz: Man erstellte eine Galerie mit Steckbriefen von Polizisten. Wie du mir, so ich Dir.

Das Lab im Jahre 1982 Foto: Kraufmann

Als die Polizei mal wieder vorbeischaute, erlebten die Beamten bei der Rückkehr zu ihrem Käfer eine Überraschung. Die Gäste hatten Kieselsteine ins Auto geschaufelt. Der Wagen war zu schwer beladen, um wegzufahren. Die Polizisten blieben cool, baten darum, „dass das Auto wieder so hergestellt wird, wie es hier ankam“. Was dann auch geschah. Stein für Stein.

Die Schmids hatten den Laden im Griff. Randy eher wortkarg, mitunter raubauzig; Heidi, „die Mutter des Lab“, wie ihr Nachfolger Rolf Graser sie nennt. Aber auch bestimmt. Beide konnten schon mal Künstlern von der Seitenlinie aus klarmachen, der Auftritt ist ja wohl gar nix. Am liebsten klärten sie Sachen selbst. Die Polizei hätte man rufen können, als die Schmids Diebe ertappten. Die waren vom Schlampazius aus auf den Dachboden über das Lab eingestiegen, hatten es sich auf den dünnen Dämmplatten gemütlich gemacht, der Musik umsonst zugehört und kletterten via Strickleiter runter, um Schallplatten zu klauen. Die Polizei erfuhr davon allerdings nichts.

Blick ins Lab: Rechts auf dem Foto Heidi Schmid mit einem Bild ihres Mannes. Foto: Martin Stollberg

Ein Lehrbeispiel wie Linke ihre Konflikte lösen, war auch zu erleben. Zwei K-Gruppen, so nannte man in den 70er die beinharten Maoisten und Kommunisten, hatten sich dermaßen verhakt, dass es nur noch eine Lösung gab: Einen Boxkampf im Lab. Eigens hatte man einen Ring aufgestellt, einen Ringrichter angeheuert. Jede Gruppe stellte sechs Boxer. Die einen trafen sich normalerweise in der Weinstube Eger und die anderen im Brett, und es ging trotz aller Pamphlete nicht nur um Politik. Wie Heidi Schmid verriet, ums Trinken – und vor allem um Frauen. Es seien private Rechnungen beglichen worden, wer hatte wem die Frau ausgespannt? Da spielte auch die Gewichtsklasse keine Rolle. Hauptsache es tat weh.

Unsere Empfehlung für Sie

Wednesday Night Bigband im Laboratorium: Jazz im Stuttgarter Osten mit Begeisterung aufgenommen

Wednesday Night Bigband im Laboratorium Jazz im Stuttgarter Osten mit Begeisterung aufgenommen

Der 43 Jahre alte Saxofonist und Komponist Magnus Mehl freut sich auf den Auftritt der Wednesday Night Bigband im Laboratorium.

1981 gründete sich ein Trägerverein, der bis heute die Geschicke leitet. 2000 starb Randy mit gerade mal 58 Jahren. Da zog sich Heidi Schmidt zurück, überließ die Leitung Graser und Kollegen. 2018 wurde das Lab von Eigentümer Dinkelacker behutsam saniert. Ohne die Patina der Jahrzehnte zu übertünchen. Noch immer finden sich Aufkleber aus alten Tagen, etwa von Franz Josef Strauß, der vor Raketen und Panzern posiert. Das Lab atmet noch den Geist, der ihm von Randy und Heidi Schmid eingehaucht wurde. Ihre Schöpfung hat sie überdauert. Heidi Schmid ist am 24. Januar in Nellingen gestorben.

Weitere Themen

Laboratorium im Osten: Abschied von einer Legende: Heidi Schmid ist tot

Laboratorium im Osten Abschied von einer Legende: Heidi Schmid ist tot

Sie hat mit ihrem Mann Randy eine Stuttgarter Institution gegründet: Das Laboratorium. Nun ist Heidi Schmid mit 83 Jahren gestorben.
Von Frank Rothfuß
Halbe Million Euro offen?: Stadt Stuttgart wehrt sich gegen Lebenshilfe-Vorwürfe

Halbe Million Euro offen? Stadt Stuttgart wehrt sich gegen Lebenshilfe-Vorwürfe

Ärger um nicht bezahlte Leistungen für Menschen mit Behinderung: Statt 500 000 Euro, wie behauptet, seien nur knapp 40 000 Euro offen, sagt Bürgermeisterin Alexandra Sußmann.
Von Julia Bosch
Hauseigentümer in Stuttgart: „Nichts ist günstiger und bringt so viel Effekt“ – 3 simple Energiespar-Tipps

Hauseigentümer in Stuttgart „Nichts ist günstiger und bringt so viel Effekt“ – 3 simple Energiespar-Tipps

Viele Hausbesitzer schrecken vor teuren Sanierungen zurück. Carsten Herbert alias Energiesparkommissar zeigt in Stuttgart, wie kleine Tricks große Ersparnisse bringen.
Von Lisa Kutteruf
Schlägerei im Waranga: Fliegender Sektkübel: Sind Mutter und Tochter Täterinnen oder Opfer?

Schlägerei im Waranga Fliegender Sektkübel: Sind Mutter und Tochter Täterinnen oder Opfer?

Vor drei Jahren soll im Waranga mit Stöckelschuhen zugeschlagen worden sein. War das ein Angriff – oder Gegenwehr nach einer Belästigung? Das Amtsgericht muss das nun klären.
Von Christine Bilger
Prokurdische Protestaktion: War der Sturm auf die CDU-Zentrale in Stuttgart nur ein Stürmchen?

Prokurdische Protestaktion War der Sturm auf die CDU-Zentrale in Stuttgart nur ein Stürmchen?

Die Kurdische Gemeinde verurteilt die prokurdische Protestaktion in der CDU-Landesgeschäftsstelle aufs Schärfste. Aber wie gewalttätig war sie wirklich?
Von Eberhard Wein
Sprung aufs Gymnasium: Einschätzung der Lehrer zählt nicht –Das sagen freie Schulen in Stuttgart dazu

Sprung aufs Gymnasium Einschätzung der Lehrer zählt nicht –Das sagen freie Schulen in Stuttgart dazu

Für Kinder von genehmigten Schulen reichen gute Noten nicht, um aufs Gymnasium zu wechseln. Warum das mancherorts zu „maximalen Stress“ führt und andernorts kaum eine Rolle spielt.
Von Alexandra Kratz
Brand in Stuttgart-Heslach: Hausbewohner kritisieren Stadt: „Das eingetreten, wovor wir immer Angst hatten“

Brand in Stuttgart-Heslach Hausbewohner kritisieren Stadt: „Das eingetreten, wovor wir immer Angst hatten“

Am späten Montagabend brennt in Stuttgart-Heslach eine Dachgeschosswohnung. Andere Bewohner hatten offenbar mehrfach die Zustände dort beanstandet.
Von Michael Bosch
Landtagswahl 2026: Wie sicher ist der Wahlkampf?

Landtagswahl 2026 Wie sicher ist der Wahlkampf?

Ein brennender Docht bei einer Grünen-Veranstaltung und der Sturm auf eine CDU-Geschäftsstelle beschäftigen die Ermittler. Wie steht es um die Sicherheitslage im Wahlkampf?
Von Laura Wallenfels
Neue Partyformate starten: Pink, Kosmo und Pump: Bewegung in Stuttgarts Clubszene

Neue Partyformate starten Pink, Kosmo und Pump: Bewegung in Stuttgarts Clubszene

Queerfeundliche Formate, neue Locations, neue Zeiten: Pink Room feiert Premiere in der Boa, Kosmo bringt Day-Club-Flair ins Oscho. Und die Sexpositiv-Party Pump wächst weiter.
Von Uwe Bogen
Stuttgart: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle – Polizei sucht Zeugen

Stuttgart Autofahrer flüchtet vor Kontrolle – Polizei sucht Zeugen

In Stuttgart wollen Polizeibeamte einen Autofahrer kontrollieren – doch dieser flüchtet. Möglicherweise ist das Fahrzeug gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise – und sucht Zeugen.
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu Stuttgart Loriot
 
 