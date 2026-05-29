Pilotprojekt LadeFlexBW zeigt, wie E-Autos zuhause intelligent geladen werden können: ohne Hardware, günstiger für Nutzer und besser fürs Stromnetz. Jetzt informieren und teilnehmen.

Wie können Elektroautos künftig im privaten Alltag so geladen werden, dass Stromnetze entlastet werden und gleichzeitig die Fahrerinnen und Fahrer finanziell profitieren? Genau das möchte das Pilotprojekt „LadeFlexBW“ in Baden-Württemberg unter Beweis stellen. Dafür werden jetzt private Haushalte mit Elektrofahrzeug und eigener Wallbox als Feldtestnutzer gesucht.

Vorteile für Teilnehmende Das Besondere: LadeFlexBW ermöglicht intelligentes Laden ganz ohne Smart Meter, ohne neuen Stromtarif und ohne zusätzliche Hardware. Statt komplizierter Technik oder aufwendiger Umbauten genügt eine App. Teilnehmende laden ihr Elektrofahrzeug weiterhin wie gewohnt zuhause – LadeFlexBW optimiert die Ladezeiten automatisch im Hintergrund.

Intelligentes Laden ohne Smart Meter oder Umbau

Die Idee dahinter: Elektrofahrzeuge werden bevorzugt dann geladen, wenn Strom günstig verfügbar ist und Ladevorgänge gleichzeitig für das Stromnetz verträglich sind. Dadurch können Lastspitzen reduziert und erneuerbare Energien besser ins Netz integriert werden. Gleichzeitig erhalten die Teilnehmenden im Rahmen des Pilotprojekts eine Vergütung für ihre bereitgestellte Flexibilität.

Wie LadeFlexBW das Energienetz entlastet

LadeFlexBW ist ein Pilotprojekt der Intelligent Energy System Services (IE2S) GmbH, einer auf Energie und Mobilität spezialisierten Fach- und Technologieberatung aus Stuttgart. Unterstützt wird das Projekt von der TransnetBW GmbH und Netze BW GmbH. Ziel des Feldtests ist es, unter realen Alltagsbedingungen zu zeigen, wie Elektromobilität künftig intelligent in das Energiesystem integriert werden kann – einfach, nutzerfreundlich und ohne Einschränkungen im Alltag.

Vorraussetzungen für eine Teilnahme

Die Teilnahme am Feldtest wird vergütet, Beginn ist im Juni 2026. Gesucht werden aktuell Haushalte in Baden-Württemberg, auf die Folgendes zutrifft:



eigenes Elektrofahrzeug (ausgewählte Marken)

eigene Wallbox

Ladeort in Baden-Württemberg

bestehender fixer Stromtarif

Jetzt auf der Webseite von LadeFlexBW informieren und zur Teilnahme registrieren.