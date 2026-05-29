Pilotprojekt LadeFlexBW zeigt, wie E-Autos zuhause intelligent geladen werden können: ohne Hardware, günstiger für Nutzer und besser fürs Stromnetz. Jetzt informieren und teilnehmen.
02.06.2026 - 00:00 Uhr
Wie können Elektroautos künftig im privaten Alltag so geladen werden, dass Stromnetze entlastet werden und gleichzeitig die Fahrerinnen und Fahrer finanziell profitieren? Genau das möchte das Pilotprojekt „LadeFlexBW“ in Baden-Württemberg unter Beweis stellen. Dafür werden jetzt private Haushalte mit Elektrofahrzeug und eigener Wallbox als Feldtestnutzer gesucht.