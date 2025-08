Am Mittwochnachmittag strömen die Menschen in den Lego-Store auf der Königstraße. Zeitweise reicht die Schlange bis zu den Treppen der Haltestelle Stadtmitte. Warum?

Der Andrang vor dem Stuttgarter Lego-Store ist riesig. Menschenmassen warten am Mittwochnachmittag vor dem Laden auf der Königstraße auf Einlass. Zwischenzeitlich reicht die Schlange sogar bis auf die Treppen der S-Bahn-Haltestelle Stadtmitte. Was ist der Grund dafür?

Wer hier die Veröffentlichung eines neuen Produkts erwartet, ist auf der falschen Fährte. Stattdessen zieht ein wiederkehrendes Bau-Event die Kundschaft an. Bei den Aktionen der Reihe „Make and Take“ können sich die Besucherinnen und Besucher kleine Sets oder Figuren zu wechselnden Themen zusammenbauen.

Lego-Bällchen zu Anime-Serie

Der Clou: Anschließend dürfen die fertigen Sets mitgenommen werden – gratis. Lange Schlangen sind dabei in Stuttgart keine Seltenheit. Zu den Events ziehe der Store meist deutlich mehr Menschen an als üblich, erzählt ein Mitarbeiter.

„Make and Take“ findet hier bereits seit der Eröffnung des Ladens 2021 immer wieder statt. Das Thema diesmal: One Piece. Dabei handelt es um eine japanische Anime-Reihe. Zusammengebaut werden kann in Stuttgart eine fünf Zentimeter große Version der sogenannten Gum-Gum-Frucht. Am morgigen Donnerstag haben Fans der Serie von 15 bis 17 Uhr eine weitere Chance, das Lego-Bällchen abzustauben.

Andere Themen waren bei „Make and Take“ in Stuttgart zuletzt unter anderem Star Wars und Schloss Neuschwanstein, mit einer Miniaturversion des Weltkulturerbes. Am 20. und 21. August gibt es dann die Figur Z-Blob aus der Reihe Lego Dreamzzz. Die Termine sind auf der Webseite des Lego-Stores zu finden.