Seit 5. März gibt es an der Durchfahrtsstraße in Filderstadts kleinstem Ortsteil wieder ein Lebensmittelgeschäft – allerdings ist das kein ganz normaler Laden.
16.03.2026 - 16:00 Uhr
Emil ist erst acht Jahre alt, aber das mit dem Zahlen per EC-Karte macht er schon wie ein Großer. Zuvor hat er ein Paket Dinkelmehl, eine Flasche Rapsöl, Karotten und Äpfel per Scanner erfasst, alles unter den wachsamen Augen seiner Oma Heidi Bauer. „Das ist wie im Spielzeug-Kaufladen, nur in Echt“, sagt sie, während der Junge strahlend den Kassenzettel entgegennimmt, der aus der Kasse fährt.