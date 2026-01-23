Nach einem Diebstahl in einer Drogerie am Bahnhof in Ludwigsburg, versucht ein 49-Jähriger zu flüchten. Doch ein Passant zeigt Zivilcourage.

Ein 49-Jähriger hat am Donnerstag in einer Drogerie am Bahnhof in Ludwigsburg geklaut und sich mit dem Sicherheitsdienst angelegt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann mehrere hochwertige Kosmetikartikel im Wert von insgesamt etwa 70 Euro eingesteckt, deren Diebstahlsicherung wiederum beim Verlassen des Ladens gegen 11.40 Uhr einen Alarm auslöste.

Ein Passant erkennt die Situation Mehrere Mitarbeiter der Drogerie folgten dem 49-Jährigen daraufhin mit Unterstützung zweier Sicherheitsdienstmitarbeiter des Bahnhofs in Richtung ZOB. Auf die Aufforderungen, stehen zu bleiben, folgte keinerlei Reaktion. Stattdessen lief der Mann weiter in Richtung Solitudeplatz.

Die Rechnung hatte er dabei ohne einen Passanten gemacht, der die Situation erkannte und den 49-Jährigen kurzerhand am Arm festhielt. Der Ladendieb riss sich noch los, ließ die Kosmetik am Solitudeplatz zurück und versuchte zu flüchten – wurde aber letztlich von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter gestoppt. Bis zum Eintreffen der Polizei wehrte sich der 49-Jährige vehement.

Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen, insbesondere den Passanten, der den 49-Jährigen versuchte aufzuhalten. Hinweise werden unter 08 00 / 1 10 02 25 sowie kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.