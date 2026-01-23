Nach einem Diebstahl in einer Drogerie am Bahnhof in Ludwigsburg, versucht ein 49-Jähriger zu flüchten. Doch ein Passant zeigt Zivilcourage.
23.01.2026 - 13:36 Uhr
Ein 49-Jähriger hat am Donnerstag in einer Drogerie am Bahnhof in Ludwigsburg geklaut und sich mit dem Sicherheitsdienst angelegt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann mehrere hochwertige Kosmetikartikel im Wert von insgesamt etwa 70 Euro eingesteckt, deren Diebstahlsicherung wiederum beim Verlassen des Ladens gegen 11.40 Uhr einen Alarm auslöste.