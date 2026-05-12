Ladenschließungen Möhringen muss mehr aus seinem Potenzial machen
Traditionshändler schließen, der Leerstand an der Einkaufsstraße nimmt zu: Möhringens Handel ist unter Druck. Das könnte man ändern, meint Daniel Gräfe.
Traditionshändler schließen, der Leerstand an der Einkaufsstraße nimmt zu: Möhringens Handel ist unter Druck. Das könnte man ändern, meint Daniel Gräfe.
Innerhalb kurzer Zeit haben an Möhringens Haupteinkaufsstraße, der Filderbahnstraße, drei Traditionshändler geschlossen. Es ist ein lautes Warnsignal, zumal es entlang der Straße noch mehr Leerstand gibt. Jener am ehemaligen Modehaus Gessler zeigt, dass eine Nachfolge alles andere als sicher ist.