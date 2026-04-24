Ladies-Event beim Frühlingsfest: Wasen ohne Männer – so feiert es sich allein unter Frauen

Unbeschwert feiern, sein Glas auch mal stehen lassen und sich rundum sicher fühlen – sind männerfreie Partys der neue Hit? Auch am Stuttgarter Frühlingsfest gibt es mehrere Veranstaltungen, die sich gezielt an Frauen richten.

Wie ist ein Wasen-Abend ohne Männer? Piccolo-Angebote zur Happy Hour, AI-Artwork am Flyer, der Party-Hymnen von ABBA bis Backstreet Boys und dazu noch Goodies für die schnellsten „Ladies“ ankündigt – das Afterwork-Event „Bubbles & Besties“ im Festzelt Beim Benz bedient nicht wenige Klischees. Dass Frauen in der Bewerbung auf den Social- Media-Kanälen als „Mädels“ angesprochen werden, berührt nach 21 Staffeln der TV-Show Germanys next Topmodel aber auch wirklich niemanden mehr negativ. Es soll schließlich gefeiert werden. Die Welt und all die Männer in ihr bleiben schließlich draußen. Doch wie ist ein Abend ohne Männer?

Der Kontrast könnte nicht größer sein

„Wir sind hier weil wir keine Tickets mehr für die Wasenbubbles bekommen haben“, erzählt eine Besucherin, die mit ihrer Freundin gekommen ist. Dass die Party ohne Männer stattfindet, die lustigerweise ständig von mindestens zwei Securitys abgewiesen werden, ist den beiden gar nicht groß aufgefallen. „Wir trinken gerne Sekt und mit den Männern können wir später sowieso wieder feiern“, sagt die Freundin lachend. Im Benz-Zelt, direkt neben dem Eingang, ist die Kessler-Loge ganz in Rosa gehalten. Luftballons, Goodies (Spiegel, Fächer) und natürlich kleine Sektkühler für die Piccolos. Schon bald füllt sich der Raum mit lachenden Frauengruppen, die Stimmung ist ausgelassen – und überraschend gelöst, obwohl die Musik so dröhnend laut ist, dass man sogar die unzähligen VfB-Fans im Hauptschiff des Zeltes nicht mehr hören kann. Und die geben alles.

Eine Loge nur für Frauen. Foto: Kriebernig

Ein Fest für Männer?

Männer. Sie dominieren den Wasen eben doch. Das Frühlingsfest und das Volksfest im Herbst sind Veranstaltungen, die sich primär an ein männliches Publikum richten. Bier, Bier Bier. Sexistische Songs. Frauen, die sich ohne Radlerhose nicht auf Bierbänke trauen. Und eben auch übergriffiges Verhalten. Es gibt viele Frauen, die nicht (mehr) hingehen, weil sie belästigt wurden. Das bestätigen auch die Zahlen: Während des letzten Volksfests 2025 verzeichnete die Wasenboje, ein Safe Space für Frauen, rund 250 Fälle und damit eine Zunahme im Vergleich zum letzten Jahr, so Marc Reinelt, der Projektleiter bei der Stadt Stuttgart. Den Anstieg erklärt man sich bei der Polizei so: „Wir gehen davon aus, dass die Wasenboje bestärkend wirkt, mehr Frauen sich dadurch trauen, Anzeige zu erstatten und so mehr Zahlen vom Dunkelfeld ins Hellfeld gebracht werden.“

Der Abgesang auf den „Mann“

Erst vor wenigen Tagen ging ein Ausschnitt aus dem „heute journal“ vom Montagabend viral. In dem kurzen Clip fragt Moderatorin Dunja Hayali den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamten, Dirk Peglow, was er Frauen angesichts der gestiegenen Fälle von Vergewaltigungen und Sexualdelikten in der aktuellen Kriminalitätsstatistik raten würde. Seine Antwort: „Wenn man nach der statistischen Anzahl geht, besser keine Beziehung mit einem Mann eingehen. Da ist das Risiko erheblich höher, Opfer von psychischer oder physischer Gewalt zu werden.“ Er sagte das, was eigentlich schon so lange klar ist – und anscheinend mehr Gewicht hat, als wenn es Frauen laut aussprechen.

Viele Frauen wenden sich derzeit bewusst von Männern ab

Viele Frauen wenden sich derzeit bewusst von Männern ab – sichtbar vor allem auf Instagram und TikTok. Unter Hashtags wie #celibacy oder #boysober berichten heterosexuelle Frauen, wie befreiend es ist, keine Dates mehr zu haben: besserer Schlaf, weniger Grübeln, kein Herzschmerz und mehr innere Ruhe. Stattdessen rücken Freundschaften in den Mittelpunkt, und Zeit allein wird oft als erfüllender erlebt als frustrierende Dating-Erfahrungen.

Zugleich machen viele ihrem Ärger über frühere Beziehungen Luft – etwa über unreife Ex-Partner, scheinheilige „Feministen“ oder emotionale Entwertung. Die Beiträge erzielen teils hunderttausende Likes, und in den Kommentaren zeigt sich ein wiederkehrendes Gefühl: Viele teilen ähnliche Erfahrungen.

„Wir gehen gerne auf Gay-Partys“, erzählt eine Besucherin

Warum also nicht mal ohne Männer feiern? Partys ohne übergriffige Männer sind am Wasen schon länger ein Trend. Schon seit Jahren zieht es viele Stuttgarter Frauen beim Volksfest und am Frühlingsfest auf die Gay-Partys. Werden Hetero-Männer ausgeschlossen, gibt es offenbar auch kein unangenehmes Anmachen oder sogar Übergriffe. „Wir sind mit der Firma immer zu Gaydelight gegangen – es war für uns, ein Team aus etwa 30 Frauen, einfach angenehmer, weil wir nicht ständig belästigt und unangenehm angeflirtet wurden“, erzählt eine Besucherin des Ladies-Events von ihren Erfahrungen. Nachdem wahrscheinlich 95 Prozent aller Veranstaltungen für Männer gemacht werden, wären diese Partys eine willkommene Abwechslung für sie und ihre Freundinnen.

„Wir sind einfach glücklich, wenn wir Sekt bekommen“, lautet der Tenor

Auch die Veranstalter sind zufrieden mit ihren speziell auf Frauen ausgelegten Events, wie uns eine Mitarbeiterin von Benz erzählt. Die große Veranstaltung „Wasenbubbles“ sei immer extrem schnell ausverkauft. Auch eine andere Gruppe hatte Interesse an der Party, aber auch keine Tickets mehr bekommen. „Wir sind einfach glücklich, wenn wir Sekt bekommen“, so eine „Lady“, die an dem Glas nippt und Richtung Securitys blickt. Dort versucht nämlich schon wieder ein Mann erfolglos in die Frauenzone zu gelangen. Vielleicht würden manche Männer auch gerne mal „männerfrei“ feiern. Oder halt einfach nur Sekt trinken.