Ladies-Event beim Frühlingsfest Wasen ohne Männer – so feiert es sich allein unter Frauen
Macht der Wasen ohne Männer mehr Spaß? Wir haben den Test gemacht und zwischen Designer-Dirndl, Klischees und Sekt statt Maßkrügen und Testosteron gefeiert.
Macht der Wasen ohne Männer mehr Spaß? Wir haben den Test gemacht und zwischen Designer-Dirndl, Klischees und Sekt statt Maßkrügen und Testosteron gefeiert.
Unbeschwert feiern, sein Glas auch mal stehen lassen und sich rundum sicher fühlen – sind männerfreie Partys der neue Hit? Auch am Stuttgarter Frühlingsfest gibt es mehrere Veranstaltungen, die sich gezielt an Frauen richten.