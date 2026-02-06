Nach dem Großbrand in einer Tiefgarage in der Keltergasse in der Vaihinger Altstadt am Donnerstag ist an Alltag noch nicht zu denken. Einige Läden in der Umgebung können als Folge des Brandes erst mal gar nicht mehr öffnen, andere haben keine Telefon- oder Internetverbindung. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten.

Die betreffen die letzten Anwohner, deren Wohnungen derzeit noch ohne Wasserversorgung sind. Laut Stadtverwaltung konnten diese zwischenzeitlich privat unterkommen. Trotzdem hat sich die Stadt um Alternativen gekümmert und eine mobile WC-Anlage organisiert, die die betroffenen Anwohner im Bedarfsfall nutzen können.

Auch für die weggefallenen öffentlichen Parkplätze gibt es bereits eine Lösung: Die Wohnbau Oberriexingen stellt das noch brachliegende Baugelände an der Grabenstraße für Parkplätze zur Verfügung.

Und die betroffenen Geschäfte? Der Optiker und der Friseursalon, die Zahnarztpraxis und das Reformhaus haben zwar keine Telefonverbindung, haben aber trotzdem geöffnet. Die Türen der Postfiliale haben derweil für die nächste Zeit geschlossen. Diese wurde durch Qualm und Ruß stark in Mitleidenschaft gezogen. Gleiches gilt für die dort untergebrachten Geschäfte „Reeby“ und „Ohne Drumherum“. Die nächstgelegene Poststelle befindet sich in der Vaihinger Straße 12.