Läden haben geschlossen Nach Brand in Vaihingen: Poststelle bleibt erst einmal geschlossen
Langsam zeigt sich das Ausmaß des Feuers in der Tiefgarage in der Altstadt von Vaihingen/Enz. Welche Läden wie stark betroffen sind.
Nach dem Großbrand in einer Tiefgarage in der Keltergasse in der Vaihinger Altstadt am Donnerstag ist an Alltag noch nicht zu denken. Einige Läden in der Umgebung können als Folge des Brandes erst mal gar nicht mehr öffnen, andere haben keine Telefon- oder Internetverbindung. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten.