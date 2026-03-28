Die deutsche Nationalmannschaft tritt als nächstes in der MHP-Arena an. Am Montag geht es gegen Ghana – und vor der Ankunft im Hotel unternimmt sie einen Abstecher.

Carlos Ubina 28.03.2026 - 09:31 Uhr

Der Tross des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) macht sich an diesem Samstag auf den Weg ins Schwabenland. Von Basel führt der Weg über Freiburg nach Stuttgart. Nach dem 4:3-Sieg in der Schweiz fährt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem WM-Test zunächst am Vormittag in den Breisgau, um dort noch zu trainieren. Von Freiburg geht es dann im Bus weiter in Richtung Degerloch, wo die DFB-Asuwahl im Waldhotel residiert. Als ngefähre Ankunfstzeit wird 18 Uhr angegeben.