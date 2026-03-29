Länderspiel gegen Ghana Trainer Otto Addo lässt die Black Stars erstrahlen
Der in Hamburg geborene Trainer Ghanas freut sich auf den Test gegen die deutsche Elf. Der souveränen Qualifikation soll nun eine starke WM-Leistung folgen.
Der in Hamburg geborene Trainer Ghanas freut sich auf den Test gegen die deutsche Elf. Der souveränen Qualifikation soll nun eine starke WM-Leistung folgen.
An diesem Montag (20.45 Uhr/ARD) bestreitet die deutsche Fußball-Nationalelf ihr zweites Testspiel des Jahres in der ausverkauften Stuttgarter MHP-Arena gegen Ghana. Auch die Afrikaner um Trainer Otto Addo haben sich für die WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.