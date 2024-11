Zwei Stürmer, zwei Treffer: Ermedin Demirovic und El Bilal Touré kehren mit Erfolgserlebnissen von ihren Nationalteams zum VfB Stuttgart zurück.

Gregor Preiß 20.11.2024 - 09:02 Uhr

Ermedin Demirovic und Bosnien-Herzegowina haben sich für die herbe 0:7-Klatsche gegen die DFB-Elf in Freiburg rehabilitiert. Im Heimspiel der Nations League gegen die Niederlande erreichten die Balkan-Kicker am Dienstagabend immerhin ein 1:1. Erfreulich lief der Abend in Zenica vor allem für den Stürmer in Diensten des VfB Stuttgart: Demirovic erzielte in der 67. Minute den Ausgleich. Nach Vorarbeit des Karlsruhers Dzenis Burnic (früher ebenfalls VfB) köpfte der 26-Jährige einen Abpraller ins Netz. Vier Minuten vor dem Ende wurde Demirovic, der mit seinem Club am Samstag (15.30 Uhr) auf den VfL Bochum trifft, ausgewechselt.